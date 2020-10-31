Державний «Енергоатом» перетворять на акціонерне товариство. Керівник компанії пояснив, чому це необхідно

«До цього нас давно підштовхують наші закордонні партнери та інвестори», – Петро Котін

Тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, чому їхню компанію намагаються перетворити на акціонерне товариство.

В інтерв’ю «Главкому» Котін зазначив, що процес корпоратизації почався ще з 2013 року.

«Енергоатом» має нарешті розпочати й завершити процес корпоратизації, про який ідеться ще з 2013 року. Ми говоримо про перетворення державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме виключно державі. Маємо створити наглядову раду компанії. Це дуже важливий крок, до нього нас давно підштовхують наші закордонні партнери та інвестори, для яких функціонування державного підприємства на ринку електричної енергії – нонсенс. Європейська практика доводить, що наглядова рада – колегіальний орган – є найбільш ефективною в прийнятті управлінських рішень. Крім того, наразі держава взяла курс на створення наглядових рад на держпідприємствах і ми плануємо врахувати їхній досвід», – пояснив Котін.

Наприкінці минулого року Указом президента №837 уряд доручено до кінця 2020 року провести корпоратизацію «Енергоатома» і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт. 22 вересня президент указом №406 знову доручив Кабміну «забезпечити вдосконалення управління ДП «НАЕК «Енергоатом», зокрема пришвидшити проведення корпоратизації.

Корпоратизація – це прозора й ринкова модель управління компанією, що забезпечує зростання її прибутку, збереження робочих місць. Вона дозволить державі, як акціонеру, навчитися ефективно управляти такими компаніями, як «Енергоатом», і отримувати дивіденди в держбюджет.

Нагадаємо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».