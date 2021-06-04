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    Був у депресії: на Волині чоловік закрився в авто та підпалив себе

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    На Волині чоловік спалив себе в авто - Був у депресії: на Волині чоловік закрився в авто та підпалив себе
    На Волині чоловік спалив себе в авто
    Фото: 12kanal.com

    Раніше чоловіка кинула дружина і син

    У Волинській області біля села Жидичин на березі водойми місцеві рибалки знайшли згоріле авто з тілом людини. Правоохоронці встановили, що жертва – місцевий житель, який скоїв суїцид. Про це повідомляє 12kanal.com.

    Як повідомили журналістам в поліції, чоловік наклав на себе руки, оскільки «двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином».

    За даним фактом порушено кримінальне провадження.

    Зі свого боку, жителі села Жидичина розповіли, що раніше чоловіка кинула дружина і син. Також, чоловік пережив пожежу, під час якої у нього горів будинок.

    Один із знайомих покійного розповів, що чоловік перебував у депресії, переживаючи розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.

    «Чоловік був порядним і працьовитим, тримав худобу, собак розводив, коней, ніяких скарг на нього не надходило ніколи», – повідомила староста села Галина Матвіюк.

    Раніше повідомлялося, що помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.

    Теги: смерть Волинська область самогубство
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    Був у депресії: на Волині чоловік закрився в авто та підпалив себе