Був у депресії: на Волині чоловік закрився в авто та підпалив себе

На Волині чоловік спалив себе в авто

Раніше чоловіка кинула дружина і син

У Волинській області біля села Жидичин на березі водойми місцеві рибалки знайшли згоріле авто з тілом людини. Правоохоронці встановили, що жертва – місцевий житель, який скоїв суїцид. Про це повідомляє 12kanal.com.

Як повідомили журналістам в поліції, чоловік наклав на себе руки, оскільки «двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином».

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Зі свого боку, жителі села Жидичина розповіли, що раніше чоловіка кинула дружина і син. Також, чоловік пережив пожежу, під час якої у нього горів будинок.

Один із знайомих покійного розповів, що чоловік перебував у депресії, переживаючи розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.

«Чоловік був порядним і працьовитим, тримав худобу, собак розводив, коней, ніяких скарг на нього не надходило ніколи», – повідомила староста села Галина Матвіюк.

Раніше повідомлялося, що помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.