Рада підтримала закон, який допоможе зупинити хвилю дитячих самогубств

Нардепи попередньо схвалили заборону на продаж ліків дітям

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №5122 «Про внесення змін до статті 21 закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям». Документ підтримали 306 народних депутатів.

Так, проєкт закону пропонує заборонити продавати ліки дітям до 14 років. Якщо ж виникнуть сумніви щодо віку дитини, то потрібно буде показати документ, який його підтверджує.

Необхідність запропонованих змін, за словами авторів законопроєкту, обґрунтована наявною ситуацією з неконтрольованим відпуском ліків в Україні.

«Адже наразі лікарські засоби, які мають відпускатись аптечними закладами виключно за наявності рецепта, можна спокійно придбати, ігноруючи його наявність. А інколи навіть самі фармацевти можуть порадити той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепта у покупця (пацієнта). Такі явища є яскравим прикладом ситуації, коли законодавча норма є, проте не виконується. Особливо це є критичним у випадку, коли лікарські засоби купує неповнолітня особа, оскільки у дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Народні депутати наводять дані ВООЗ, які свідчать, що щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку (причому близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами), значно випереджаючи випадки суїциду з використанням вогнепальної зброї.

«Лише по місту Києву, згідно зі статистичними даних спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит, за останні два роки цифри залишаються стабільними -– 60 дітей на рік. З початку 2021 року фахівці зазначеного медичного закладу вже прийняли 25 таких пацієнтів», – зазначається у пояснювальній записці.

Нардепи зазначають, що за останні місяці в Україні розвинулася «тенденція суїцидальних нахилів серед молоді».

«І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують нещодавні випадки з отруєнням двох дівчат-школярок препаратом «Дротаверін» в Боярці, два випадки в Черкаській області та в Києві», – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

Читайте також: