Трагедія на Львівщині. Стали відомі подробиці загибелі школяра біля водоспаду

За словами місцевих жителів, на водоспаді часто травмуються відвідувачі

«Хлопчик дуже близько підійшов до води, було швидка течія, він посунувся, посковзнулася нога, і хлопчик впав у воду»

Учень львівської школи, який приїхав з класом на водоспад у село Кам'янка на Львівщині, послизнувся і впав у воду, опинившись в місці, де сильна течія. Дитина зачепилася за дерево. Врятувати її не вдалося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Водоспад дуже популярний серед туристів. Туди часто приїжджають екскурсії, включаючи і шкільні. Напередодні туди приїхали і два класи 82-ї львівської школи. Серед учнів був і загиблий шестикласник.

«Хлопчик дуже близько підійшов до води, було швидка течія, він посунувся, посковзнулася нога, і хлопчик впав у воду», – розповіла глава Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради.

Дитину відразу ж намагалися врятувати педагоги, місцеві жителі і співробітники ДСНС, які оперативно прибули.

Рятувальники за допомогою бензопили звільнили школяра з-під дерева, за яке він зачепився. Однак було вже пізно, лікарі констатували смерть дитини.

Класний керівник після трагедії потрапила в реанімацію. Вона отримала психоемоційну травму. Допомоги також потребує і викладач християнської етики. Він, рятуючи учня, провів у холодній воді довгий час.

Наразі доступ до водоспаду відкритий.

Зазначається, що відвідування природного об'єкта – платне. Однак, будь-які особливі заходи безпеки там відсутні.

Від падіння у воду екскурсантів захищають старенькі ненадійні перила і кілька загороджувальних стовпчиків. Є невелика табличка з попередженням, що в цьому місці слизько, але вона погано читається.

За словами місцевих жителів, на водоспаді часто травмуються відвідувачі.

Відкрито кримінальне провадження. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.