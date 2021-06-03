Трагедія на Львівщині. Стали відомі подробиці загибелі школяра біля водоспаду
«Хлопчик дуже близько підійшов до води, було швидка течія, він посунувся, посковзнулася нога, і хлопчик впав у воду»
Учень львівської школи, який приїхав з класом на водоспад у село Кам'янка на Львівщині, послизнувся і впав у воду, опинившись в місці, де сильна течія. Дитина зачепилася за дерево. Врятувати її не вдалося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Водоспад дуже популярний серед туристів. Туди часто приїжджають екскурсії, включаючи і шкільні. Напередодні туди приїхали і два класи 82-ї львівської школи. Серед учнів був і загиблий шестикласник.
«Хлопчик дуже близько підійшов до води, було швидка течія, він посунувся, посковзнулася нога, і хлопчик впав у воду», – розповіла глава Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради.
Дитину відразу ж намагалися врятувати педагоги, місцеві жителі і співробітники ДСНС, які оперативно прибули.
Рятувальники за допомогою бензопили звільнили школяра з-під дерева, за яке він зачепився. Однак було вже пізно, лікарі констатували смерть дитини.
Класний керівник після трагедії потрапила в реанімацію. Вона отримала психоемоційну травму. Допомоги також потребує і викладач християнської етики. Він, рятуючи учня, провів у холодній воді довгий час.
Наразі доступ до водоспаду відкритий.
Зазначається, що відвідування природного об'єкта – платне. Однак, будь-які особливі заходи безпеки там відсутні.
Від падіння у воду екскурсантів захищають старенькі ненадійні перила і кілька загороджувальних стовпчиків. Є невелика табличка з попередженням, що в цьому місці слизько, але вона погано читається.
За словами місцевих жителів, на водоспаді часто травмуються відвідувачі.
Відкрито кримінальне провадження. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.