«Це плювок у самісіньку душу» – Руслана показала, як бульдозери руйнують унікальний Чернечий ліс

Руслана анонсувала миру акцію протесту та закликала долучитися до неї усіх небайдужих

Унікальний Чернечий ліс зі столітніми деревами, що під Києвом, знищують бульдозерами. Тут прокладають дорогу та готуються забудувати територію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співачка Руслана Лижичко.

«Я щодня бігаю стежками цього лісу. Цей ліс – це одне з місць сили і натхнення для мене. Я знаю тут кожен метр. Це унікальна природоохоронна територія… Але такою вона була донедавна. За кілька днів ця унікальність нещадно була зруйнована бульдозерами. Дерева повалені! Прокладається асфальтована дорога і все готується для подальшої забудови! У той час, коли одні ціною власного життя виборюють кожен клаптик української землі, інші на мирній території безжалісно її знищують. У рік, коли Україна відзначає 30ліття Незалежності, вважаю це плювком в самісіньку душу кожного українця!», – ідеться у дописі.

Руслана також анонсувала миру акцію протесту та закликала долучитися до неї усіх небайдужих. Крім того, у неділю, 6 червня, вона пообіцяла зайнятися у лісі йогою та не пропустити таким чином бульдозери.

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