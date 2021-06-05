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    Кулеба прокоментував перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська

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    &laquo;Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися&raquo; &ndash; глава МЗС - Кулеба прокоментував перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська

    «Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися» – глава МЗС

    Фото «Сніданок з 1+1»

    «Росія буде гратися на цій історії» – Кулеба

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

    Про це він сказав в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

    «Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Оскільки Росії в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес і блокує переговори, то, безумовно, історію з неможливістю для України або ОБСЄ приїхати в Мінськ вони будуть використовувати для гальмування переговорного процесу. Ми маємо це усвідомлювати», – сказав Кулеба.

    Стосовно того, куди можна було б перенести переговорний майданчик, він зазначив, що «є різні варіанти, різні пропозиції».

    «Але треба розуміти, що цей варіант має підійти для трьох сторін: і Україна, і ОБСЄ, і РФ мають на нього погодитися», – зауважив глава МЗС.

    Нагадаємо, Кравчук запропонував перенести переговори ТКГ з Мінська до Польщі.

    Як повідомлялося, Польща пояснила, чому не може бути посередником у переговорах у Нормандському форматі.

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    Теги: МЗС Росія ОБСЄ міністр Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба прокоментував перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська