Кулеба прокоментував перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська

«Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися» – глава МЗС

«Росія буде гратися на цій історії» – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

Про це він сказав в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

«Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Оскільки Росії в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес і блокує переговори, то, безумовно, історію з неможливістю для України або ОБСЄ приїхати в Мінськ вони будуть використовувати для гальмування переговорного процесу. Ми маємо це усвідомлювати», – сказав Кулеба.

Стосовно того, куди можна було б перенести переговорний майданчик, він зазначив, що «є різні варіанти, різні пропозиції».

«Але треба розуміти, що цей варіант має підійти для трьох сторін: і Україна, і ОБСЄ, і РФ мають на нього погодитися», – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, Кравчук запропонував перенести переговори ТКГ з Мінська до Польщі.

Як повідомлялося, Польща пояснила, чому не може бути посередником у переговорах у Нормандському форматі.

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