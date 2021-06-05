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    Знищені озера та забруднене повітря – стали відомі наслідки окупації українських територій Росією

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    Під час будівництва Керченського мосту був повністю знищений пам'ятник природи &laquo;Озеро Тузла&raquo;, а сам острів Тузла перетворився на будівельний майданчик - Знищені озера та забруднене повітря – стали відомі наслідки окупації українських територій Росією
    Під час будівництва Керченського мосту був повністю знищений пам'ятник природи «Озеро Тузла», а сам острів Тузла перетворився на будівельний майданчик
    Фото: untime.kiev.ua

    Тимчасова окупація українських територій Росією призводить до катастрофічних екологічних наслідків на Донбасі і в Криму

    Сьогодні, 5 червня, відзначають одну з найважливіших дат екологічного календаря – Всесвітній день охорони навколишнього середовища. У зв’язку із цим Міністерство закордонних справ України підрахувало, яких збитків зазнає природа нашої країни через збройну агресію Російської Федерації.

    «Уже сьомий рік поспіль в Україні неможливо говорити про екологію окремо від проблеми #ЕкоНаслідкиОкупації внаслідок збройної агресії РФ. Тимчасова окупація українських територій Росією призводить до катастрофічних екологічних наслідків на Донбасі і в Криму, породжує екологічні загрози для Європи та Чорноморського регіону», – ідеться у дописі МЗС на сторінці у Facebook.

    Так, за цей час Україна зазнала таких природних збитків:

    будівництво нових та функціонування наявних військових об’єктів, проведення навчань та ракетних стрільб, що значно забруднюють екологію, шкодять водним та повітряним ресурсам Криму;

    окупаційна адміністрація приховала факти викиду у повітря хімічних речовин з ПАТ «Кримський титан», які спричинили екологічну катастрофу на півночі Криму у 2018 та 2019 роках;

    під час будівництва Керченського мосту був повністю знищений пам'ятник природи «Озеро Тузла», а сам острів Тузла перетворився на будівельний майданчик;

    на тимчасово окупованих територіях Донбасу розміщуються десятки підприємств, діяльність яких має суттєві ризики для стану екологічної безпеки;

    затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призводить до потрапляння шкідливих речовин у поверхневі та підземні води.

    Крім того, повідомляють у МЗС, 7 тис км2 на підконтрольній Уряду території Донбасу та 14 тис км2 на тимчасово окупованих землях Донецької і Луганської областей і АР Крим забруднені мінами і вибухонебезпечними залишками війни.

    Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого заборонено використання надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм, оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Винятком є тільки пакети розміром до 225х345х450 мм, що використовуються для пакування м’яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

    Також нещодавно Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах.

    Як повідомлялося, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

    10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

    У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку. Фахівці КП «Плесо» кажуть, що подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.


    Теги: МЗС Крим Верховна Рада Дніпро будівництво Україна кияни повітря окупація природа
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    Знищені озера та забруднене повітря – стали відомі наслідки окупації українських територій Росією