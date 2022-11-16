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Частина переходів на кордоні України з Польщею зупинила рух

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Частина переходів на кордоні України з Польщею зупинила рух
Польща каже, що перевірки призупинила українська сторона 
фото з відкритих джерел

У Підкарпатському воєводстві ніхто не може ні в'їхати, ні виїхати із Польщі 

На всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною у Підкарпатському воєводстві призупинено рух. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Речник начальника Бещадського прикордонного відділу Пйотр Закелярж заявив, що це українська сторона призупинила перевірки.

«Після 19:00 на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною рух призупинено. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі. Українська сторона призупинила перевірки», – сказав він. 

Про проблему повідомив і мер прикордонного Перемишля Войцех Бакун: «У них з іншого (українського – ред.) боку відключено електроенергію. Важко сказати, чи це суто технічні проблеми, чи до цього додаються інші проблеми». 

У соцмережах також пишуть про проблеми на прикордонних переходах.  Водночас в Держприкордонслужбі поки не прокоментували цю інформацію.

Підкарпатське воєводство розташоване на південному сході Польщі, в міжріччі Вісли та Сана. Межує на півдні зі Словаччиною, на сході – з Україною. Адміністративний центр – місто Жешув. 

Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.

Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.

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Теги: місто Польща кордон

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