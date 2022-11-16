Посли країн НАТО проведуть зустріч на прохання Польщі – Reuters

Посли країн-членів Північноатлантичного Альянсу зустрінуться в середу на прохання Польщі

За інформацією видання, зустріч послів НАТО відбудеться на підставі статті 4 Альянсу

Посли країн НАТО проведуть зустріч у середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Північноатлантичного альянсу після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Як розповіли агентству два європейські дипломати, консультації проведуть з ініціативи польської сторони після інциденту 15 листопада. Зустріч відбудеться на підставі статті 4 Альянсу.

Один з дипломатів заявив, що НАТО буде діяти обережно і потребує часу для перевірки того, як саме відбувся інцидент.

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Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

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Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.