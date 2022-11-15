Польща підняла в небо винищувачі – ЗМІ 

За непідтвердженою інформацією, російські ракети впали на території Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони

Повітряні сили Польщі увечері 15 листопада підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві-Любельському, пише видання Visegrad 24.

Нагадаємо, двоє людей загинули від вибуху в Пшеводові в районі Грубешів. Сталося це на зерносушарці близько 16:40 за Києвом. Тоді в Україні була повітряна тривога.

«Причини наразі невідомі. Надійшло повідомлення про вибух на сушарці. Двоє людей загинули на місці», – заявив речник рятувальників Грубешова.

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На ферму, де начебто впали російські ракети, прибули представники армії та прокуратури.

Від кордону з Україною до Пшеводова – приблизно вісім кілометрів. ЗМІ пишуть, що інцидент стався через падіння на території Польщі російських ракет, збитих ППО України.

Нагадаємо, якщо інформація підтвердиться, НАТО має відреагувати на напад на країну-члена НАТО.

Як стало відомо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Причини скликання зустрічі не повідомляються.

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Нагадаємо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Сили ППО приземлили 73 ракети та 10 Shahed.