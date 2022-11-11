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Відчувають небезпеку? Польща масово перевіряє бомбосховища

Альона Боженко
glavcom.ua
Відчувають небезпеку? Польща масово перевіряє бомбосховища
У Польщі готують бомбосховища
фото ілюстративне

Влада Польщі планує запустити застосунок, який допоможе зорієнтуватися в разі надзвичайної ситуації

У Польщі вже кілька тижнів перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце. Про це повідомляє The Warsaw з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Зазначається, що в Польщі є понад 60 тисяч бомбосховищ, але переважно це не спеціально облаштовані підземні споруди, а місця, які можуть виконувати цю функцію. Наприклад, підземні паркування.

Після перевірки надійності таких місць приміщення планують переобладнати і запустити застосунок, який допоможе зорієнтуватися в разі надзвичайної ситуації.

Очікується, що новий застосунок буде працювати після увімкнення функції GPS. Завдяки йому жителів Польщі також інформуватимуть про потенційні загрози. Втім, тамтешня влада переконує, що йдеться про сценарії, які не повинні відбутися, але до яких потрібно бути готовими.

Нагадаємо, ще навесні Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища. Повідомлялося, що Варшавська асоціація інженерів і технічного будівництва після 24 лютого почала отримувати регулярні дзвінки від клієнтів, які бажають відновити бомбосховища під будинками чи переобладнати під укриття звичайні підвали.

Теги: укриття Польща влада бомбосховища

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