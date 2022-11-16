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Кулеба закликав країни НАТО дати колективну відповідь на дії Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба закликав країни НАТО дати колективну відповідь на дії Росії
Кулеба запропонував Північноатлантичному Альянсу провести саміт за участі України
фото ілюстративне

Кулеба пропонує НАТО надати Україні сучасні літаки й ППО, щоб вона збивала всі російські ракети

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО провести терміновий саміт за участю України для координації подальших відповідей на ракетні обстріли Росією на території України та її союзників. Про це він написав у Twitter.

Кулеба вважає, що союзники мають надати Україні сучасні літаки типу F-15 та F-16, а також системи ППО.

«Україна підтверджує свою повну солідарність з Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, що змусить Росію змінити курс на ескалацію, надавши Україні сучасні літаки типу F-15 та F-16, а також системи ППО, щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети. Сьогодні захист неба України означає захист НАТО», – написав Кулеба.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Теги: росія Польща міністр НАТО саміт Україна

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