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Польща підтвердила, що на її теторію впала російська ракета. МЗС викликає посла РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Польща підтвердила, що на її теторію впала російська ракета. МЗС викликає посла РФ
МЗС Польщі підтвердило, що на їх території впала ракета російського виробництва
фото ілюстративне

МЗС викликало російського посла з вимогою «негайно надати детальні пояснення» з приводу ракети, яка спала на території Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва. Про це повідомляє RP.pl

Зазначається, що глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва в МЗС з вимогою «негайно надати детальні пояснення» з приводу «ракети російського виробництва», що потрапила на територію Польщі.

«15 листопада 2022 року протягом багатьох годин спостерігався масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15:40 на село Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща», – повідомив речника міністерства закордонних справ Лукаш Ясін.

Комюніке МЗС є першим офіційним підтвердженням польської влади, що ракета, яка влучила у вівторок на територію Польщі, прилетіла з Росії.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Теги: міністр обстріл Польща ракета росія

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