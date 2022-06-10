Під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович

ЗСУ знищили ще пару представників військового командування РФ

Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий «референдум» у Херсоні. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Livе».

«Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених, накриття, в тому числі там загинули два генерали – один армійський і один ФСБ-шний, причому той, який відповідав за організацію «референдуму» в Херсонській області», – зазначив він.

За його словами, імена цих генералів уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини.

Також ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак.

Крім того, під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху.

Раніше у ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова.

Ще ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.

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