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  4. Під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович
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    Події в Україні

    Під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович

    Імені ліквідованих поки не повідомляються - Під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович
    Імені ліквідованих поки не повідомляються
    фото: Politeka.net

    ЗСУ знищили ще пару представників військового командування РФ

    Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий «референдум» у Херсоні. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Livе».

    «Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених, накриття, в тому числі там загинули два генерали – один армійський і один ФСБ-шний, причому той, який відповідав за організацію «референдуму» в Херсонській області», – зазначив він.

    За його словами, імена цих генералів уточнюються.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини.

    Також ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак.

    Крім того, під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху.

    Раніше у ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова.

    Ще ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна референдум Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович