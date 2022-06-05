Zuzana-2: що відомо про сучасні словацькі гаубиці, які отримає Україна

Перехід САУ з похідного положення в бойове займає менше 2 хвилин

Самохідна артилерійська установка може зробити 5 пострілів за хвилину

Самохідні артилерійські установки Zuzana-2 зі Словаччини можуть стати гарним доповненням до парку вітчизняної артилерії 155-мм калібру, що вже успішно застосовують на передовій, зокрема: М777, M109, FH70 та Caesar. Про особливості зброї ідеться на сайті «АрміяInform»

Самохідна гаубиця Zuzana-2 була вперше представлена публіці у 2008 році і є глибокою модифікацією розробленої ще у 1970-х роках чехословацької 152-мм САУ ShKH vz. 77 Dana.

Zuzana-2 побудована на тому ж колісному шасі Tatra T815 8х8, що і її попередники. Утім, на відміну від останніх, вона оснащена 155-мм гарматою, що збільшило далекобійність до понад сорока кілометрів. Якщо порівнювати, це майже на 5 кілометрів перевершує результат однієї з найпотужніших російських САУ – модернізованої 2С5М «Гіацинт».

Для покращення характеристик словацьку самохідку обладнали сучасною автоматизованою системою управління вогнем. Остання пов’язана із засобами зв’язку та використовує цифрові карти місцевості. Навігація забезпечується супутниковою та інерційною системами. Обчислення даних для стрільби здійснюється автоматично. Крім того, над стволом розмістили радіолокаційний вимірювач початкової швидкості польоту снаряду.

Перехід САУ з похідного положення в бойове займає менше 2 хвилин. Завдяки системі автоматичного заряджання забезпечується непогана швидкострільність – 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини. При ручному заряджанні темп стрільби сповільнюється до 2 пострілів за хвилину.

Zuzana-2 здатна завдавати вогневого ураження в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), за якого снаряди, випущені по декількох різних траєкторіях, вражають ціль одночасно. Для стрільби прямою наводкою САУ оснащена системою прицілювання, до якої входять телекамера, тепловізор та лазерний далекомір.

Броню посилили для захисту екіпажу від великокаліберної стрілецької зброї та малих осколків. Не забули й про засоби кондиціювання, протипожежну систему та систему захисту від зброї масового ураження. Для безпечних поїздок у нічний час водій має пасивну систему нічного бачення. Також на башті розміщені чотири димові гранатомети з кожного боку та один 12,7-мм зенітний кулемет для більшої живучості.

За інформацією з відкритих джерел відомо, що Міністерство оборони Словаччини у 2018 році придбало 25 самохідних установок Zuzana-2. Оголошена вартість контракту становила понад 206 мільйонів доларів США і включала навчання екіпажу, запасні частини та боєприпаси. Шляхом нескладних математичних підрахунків виходить, що одна САУ коштувала близько 8,25 мільйона доларів.

Нагадаємо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що 31 травня розмовляв під час зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про подальшу санкційну політику ЄС, оборонну співпрацю та європейський рух України.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.