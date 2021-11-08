Чемпіон Усик інкогніто зробив покупки у супермаркеті (відео)

У супермаркет Олександр одягнувся в такий самий технологічний костюм, в якому він вийшов на бій з Ентоні Джошуа

За пляшку холодного чаю боксер розплачувався на одному з терміналів самообслуговування

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі українець Олександр Усик сходив до супермаркету за покупками, при цьому йому вдалося залишитися невпізнаним. Але дехто з відвідувачів все ж упізнав боксера. Відео одразу опублікували в мережі.

Усик купив пляшку холодного чаю та розплачувався за покупку на одному з терміналів самообслуговування.

При цьому Олександр одягнувся в такий самий технологічний костюм, в якому він вийшов на бій з Ентоні Джошуа. Обличчя закривав космічний шолом. «Операція успішна», – сплативши покупку по безналу, прокоментував боксер.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик став власником ще одного автомобіля – шестиколісного позашляховика Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 Exclusive. Такий автомобіль може коштувати понад мільйон євро. Новинкою український спортсмен похизувався у соціальних мережах

Також, головний редактор популярного ресурсу про бокс журналу The Ring назвав п’ятірку найвидатніших українських боксерів.

Нагадаємо, в одному із супермаркетів Києва відвідувачі помітили президента Володимира Зеленського, який робив покупки.