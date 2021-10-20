Монстр на колесах. Усик купив божевільний позашляховик (відео)

Український боксер Олександр Усик купив собі найдорожчий позашляховик Mercedes із шістьма колесами

Чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик став власником ще одного автомобіля – шестиколісного позашляховика Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 Exclusive. Такий автомобіль може коштувати понад мільйон євро.

Новинкою український спортсмен похизувався у соціальних мережах.

Олександр Усик з дружиною у новому автомобілі

Позашляховик оснащено 5,5-літровим мотором, віддача якого становить 544 кінських сили і 760 Нм крутного моменту. Двигун працює у тандемі 7-діапазонним «автоматом».

З місця до «сотні» шестиколісний монстр розганяється за 6 секунд. А його максимальна швидкість обмежена 160 кілометрами на годину.

Цікаво, що влітку – до двобою з Ентоні Джошуа – український чемпіон хизувався ще одним недешевим німецьким автомобілем – Audi RS Q8. Такий автомобіль коштує близько $160 тис. Відео нового автомобіля Усика з’явилося приблизно за місяць до чемпіонського поєдинку.

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Q8 – це найбільший та найдорожчий кросовер Audi. А літери RS означають, що перед нами «заряджена» версія позашляховика.

Під капотом – 4-літровий двигун, який видає 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

А до цього він їздив на великому люксовому японському позашляховику Lexus LX. Фактично, це преміальна версія Toyota Land Cruiser 200.

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LX – також є найдорожчим позашляховиком Lexus. На момент покупки у 2018 році він коштував $110 тис. Фотографії дорогої покупки боксер виставив в Instagram.

Про автомобілі Олександра Усика «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.