  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Монстр на колесах. Усик купив божевільний позашляховик (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Усик купив шестиколісний позашляховик - Монстр на колесах. Усик купив божевільний позашляховик (відео)
    Олександр Усик купив шестиколісний позашляховик
    Фото: Instagram

    Український боксер Олександр Усик купив собі найдорожчий позашляховик Mercedes із шістьма колесами

    Чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик став власником ще одного автомобіля – шестиколісного позашляховика Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 Exclusive. Такий автомобіль може коштувати понад мільйон євро.

    Новинкою український спортсмен похизувався у соціальних мережах.

    Олександр Усик з дружиною у новому автомобілі
    Олександр Усик з дружиною у новому автомобілі

    Позашляховик оснащено 5,5-літровим мотором, віддача якого становить 544 кінських сили і 760 Нм крутного моменту. Двигун працює у тандемі 7-діапазонним «автоматом».

    З місця до «сотні» шестиколісний монстр розганяється за 6 секунд. А його максимальна швидкість обмежена 160 кілометрами на годину.

    Цікаво, що влітку – до двобою з Ентоні Джошуа – український чемпіон хизувався ще одним недешевим німецьким автомобілем – Audi RS Q8. Такий автомобіль коштує близько $160 тис. Відео нового автомобіля Усика з’явилося приблизно за місяць до чемпіонського поєдинку.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от ШИНЫ ДИСКИ ШИННЫЙ СЕРВИС (@tireshop.ua)

    Q8 – це найбільший та найдорожчий кросовер Audi. А літери RS означають, що перед нами «заряджена» версія позашляховика.

    Під капотом – 4-літровий двигун, який видає 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

    А до цього він їздив на великому люксовому японському позашляховику Lexus LX. Фактично, це преміальна версія Toyota Land Cruiser 200.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

    LX – також є найдорожчим позашляховиком Lexus. На момент покупки у 2018 році він коштував $110 тис. Фотографії дорогої покупки боксер виставив в Instagram.

    Про автомобілі Олександра Усика «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Олександр Усик Mercedes Audi Lexus
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Монстр на колесах. Усик купив божевільний позашляховик (відео)