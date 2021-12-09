Черговий скандальний тендер: «Оператор ГТС» вибрав фірму-прокладку, а не виробників

Компанія Vorex LLC продовжує брати участь у тендерах ТОВ «Оператор ГТС України» та вигравати їх

«Оператор ГТС України» на чергових торгах відхилив пропозицію міжнародної та української фірм-виробників на користь фірми-«прокладки». Про це свідчать відкриті дані держзакупівель на сайті Clarity Project.

Напередодні у закупівлі відбулося розкриття пропозицій та, виходячи з отриманих даних, переможцем, ймовірно, буде визнано компанію з американською пропискою. Вона отримає 159 млн. грн. від «Оператора ГТС».

Тендер на закупівлю трубопровідної арматури, а саме регуляторів тиску газу (крани, вентилі, клапани), «Оператор ГТС України» оголосив 6 серпня 2021 року. Подання пропозицій від учасників закрилося 8 жовтня 2021 року. Очікувана вартість – 165 млн 703 тис. 920 грн.

Відповідно до умов постачання, різні типи регуляторів мають бути поставлені до 31 грудня 2022 року.

Загалом у кваліфікації взяли участь п'ять компаній: ТОВ «БТК-Центр Комплект», Vorex LLC, приватне акціонерне товариство «Смолоскип», ТОВ «Укр-Снаб» та ТОВ «Емерсон». До самого аукціону допустили лише трьох учасників: ТОВ «БТК-Центр Комплект», Vorex LLC, ТОВ «Укр-Снаб», при цьому відхиливши пропозиції ПАТ «Факел» та ТОВ «Емерсон».

Обидві відхилені пропозиції були безпосередньо від виробників. ПрАТ «Факел», як вказано на сайті підприємства, створено у 1982 році, розташоване у Фастові та є одним із провідних машинобудівних підприємств України, яке «виготовляє широку номенклатуру продукції, що дозволяє використовувати її в нафтогазовому комплексі, у тому числі нафто- та газотранспортній. системі, газо- та нафтопереробці, автозаправних комплексах».

Засновником ТОВ «Емерсон» є Емерсон Проусес Менеджменг АГ, зареєстрована у Швейцарії. Проте фактично це українська «дочка» транснаціональної корпорації Emerson, головний офіс якої знаходиться у Фергуссоні, штат Міссурі, США. Компанія входить до списку 500 найбільших компаній світу, за даними журналу Fortune 500 (2020 року знаходилася на 178 місці). Вона була заснована у 1890 році. У 1992 році компанія придбала компанію Fisher Controls, яка виробляла регулюючі клапани та регулятори та вийшла на ринок газового обладнання. Компанія не перебуває під санкціями, за нею немає виконавчого провадження.

При цьому серед учасників тендеру знову фірма Федора Закусила Vorex LLC, яка вказана на сайті Clarity Project як суб'єкт малого підприємництва. Це не завадило цій фірмі перемогти у двох тендерах «Укргазвидобування» на 115,4 млн грн та двох тендерах «Оператора ГТС України» у 2020 році – на загальну суму 290 млн грн. Обидві компанії – «Укргазвидобування» та «Оператор ГТС України» (останній – незважаючи на проведений анбандлінг) входять до орбіти «Нафтогазу України».

Варто зазначити, що раніше ТОВ «Емерсон» та Vorex LLC вже зустрічалися у тендері на постачання тих самих регуляторів газу у того ж «Оператора ГТС України». Тоді замовник також прийняв рішення відмовити виробнику в участі в аукціоні, а переможцем стала компанія «Закусило», отримавши замовлення на 89,9 млн грн.

При цьому Державна аудиторська служба за результатами проведеного моніторингу виявила, що «Оператор ГТС України» допустив порушення, коли дозволив трьом учасникам, у тому числі Vorex LLC (крім них ТОВ «Спецдіагностика» та ТОВ «Укр-Снаб»), брати участь в аукціоні .

«Учасники Vorex Limited Liabiliti Company, ТОВ «Спецдіагностика» та ТОВ «Укр-Снаб» у складі тендерних пропозицій не вказали у повному обсязі інформацію, визначену Замовником у додатку №1 до тендерної документації, чим не виконали вимоги доповнення №1 до тендерної документації» , – йдеться у висновку Держаудитслужби.

При цьому всі три учасники були допущені до аукціону. Крім Vorex LLC Федір Закусило пов'язаний із двома іншими компаніями – IEC Consulting LTD та Liberty Tool International Inc. Усі три компанії часто стають переможцями тендерів державних нафтогазових компаній, що стало об'єктом численних журналістських розслідувань. При цьому, «Оператор ГТС» цей факт воліє не коментувати.