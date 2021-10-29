Війна чи бізнес? Постачальник українського «Оператора ГТС» похвалився успішними поставками до Росії

Історія відносин «Оператора ГТС» з компанією Vorex LLC та іншими компаніями з орбіти українця Федора Закусила є досить тривалою

Компанія Vorex LLC, яка продовжує брати участь у тендерах ТОВ «Оператор ГТС України» та перемагати в них, під час чергового подання документів похвалилася наявністю «аналогічних договорів» про постачання до Російської Федерації. Обидва договори укладено у 2020 році.

Це з'ясувалося під час аналізу тендеру ТОВ «Оператор ГТС України», опублікованого у системі Prozorro. Йдеться про тендер на закупівлю регуляторів тиску газу з очікуваною вартістю 165,7 млн грн.

Наразі тендерні пропозиції подали п'ять компаній: вже згадана Vorex LLC, ТОВ «БТК-Центр Комплект», приватне акціонерне товариство «Факел», ТОВ «Укр-Постач», ТОВ «Емерсон». Поки що самі пропозиції не розкриті, однак у поле зору потрапив цікавий момент.

Згідно з документацією від замовника (п.2.1.1 Доповнення II), компанія-постачальник повинна надати інформацію про аналогічні договори на постачання трубопровідної арматури із зазначеними характеристиками.

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Компанія Vorex LLC відрапортувала про наявність трьох таких контрактів. Контракт №USA 0705 від 07.05.20 та контракт №USA 0107 від 01.07.20. Кінцевим одержувачем товарів зазначена компанія ТОВ «Мастер Вектор», розташована за адресою Російська Федерація, місто Санкт-Петербург, вул. Шепетівська, будинок 1, літер А, приміщення 2Н. При цьому, згідно з даними російського сайту Контрагент, ця компанія знаходиться за іншою адресою – Ленінградська область, Гатчинський район, м. Гатчина, вул. Карла Маркса, 36А, приміщення 5, кімната 4. А сайт Rusprofile показує основних контрагентів підприємства, що торгує газовим обладнанням: ТОВ «Газпром Комплектація» (1 контракт на 311 099 767 руб), АТ «Транснефть – Сибір» (два контракти на 237,4 млн руб), АТ «Транснефть-Приволга» (один контракт на 49,5 млн руб).

Ще в одному контракті – №Intra 084/19 від 02.09.2019 – кінцевий користувач UAB SK Intra Baltic, розташована за адресою Laisves Pr. 77B Vilnius Lithuania (проспект Свободи 77В, Вільнюс, Литва). Однак, як видно на сайті вказаної компанії, вона також російська: центральний офіс ТОВ «Сервісна компанія Інтра» знаходиться також у Санкт-Петербурзі.

Тобто фактично постачальник обладнання для «Оператора ГТС» похвалився тим, що постачав газове обладнання російським компаніям, які пов'язані з «Газпромом», тим самим, з яким голова української державної компанії Сергій Макогон «бореться» у новинах.

Історія відносин «Оператора ГТС» з компанією Vorex LLC та іншими компаніями з орбіти українця Федора Закусила є досить тривалою. У березні 2021 року видання «РБК-Україна» опублікувало розслідування «Основним постачальником арматури для «Оператора ГТС» стала американська фірма-прокладка». У ньому йшлося, що останні тендери «ОГТСУ» на постачання запірної арматури для газопроводів виграла американська фірма-посередник Vorex LLC. Наприкінці 2020 року Vorex LLC стала переможцем двох тендерів на загальну суму 289,9 млн. грн., які організував «ОГТСУ». 5 січня Vorex LLC виграла конкурс на закупівлю «Укргазвидобування» на суму 156 млн. грн.

Згідно з реєстраційними даними, Vorex LLC знаходиться у промзоні міста Ері, США. Енергетичний експерт Юрій Корольчук у своєму Facebook писав, що Федір Закусило з іншою своєю компанією – Liberty Tool International – співпрацює з компаніями орбіти «Нафтогазу» з 2017 року. Пік поставок був у 2019 році (тоді Liberty Tool International отримала більшість замовлень на обсадні труби з Китаю. Крім того, Liberty Tool International та Vorex LLC перемагали у тендерах на постачання різного обладнання, наприклад, насосів та компресорів).

Ось лише один показовий кейс. За даними Prozorro, «Оператор ГТС» проігнорував пропозиції виробників у тендері щодо закупівлі машини спеціального призначення (обладнання для безвогневого врізання). Відразу кілька компаній, пов'язаних безпосередньо із заводами, заявляли тоді про дискримінацію, проте переможцем стала компанія Федора Закусило Liberty Tool International, Inc.

Не вперше «Оператор ГТС» віддає перевагу російському ринку. Так, зокрема, 16 липня 2021 року підприємство закупило російські труби, що подорожчали, і не допустило до торгів українського виробника – про що говорять дані тендеру, опубліковані в системі Prozorro.

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