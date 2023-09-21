Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)
фото: соцмережі

Кількість травмованих зросла до семи

У Черкасах триває рятувальна операція внаслідок удару російських ракет. Під  завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

«Кількість травмованих зросла до семи. Рятувальна операція триватиме до кінця доби», – повідомив Табурець.

Голова МВС Ігор Клименко оприлюднив кадри роботи рятувальників на місці влучання.

«Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами», – написав Клименко.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури

Теги: обстріл соцмережі Ігор Клименко Черкаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель: наслідки атаки
На Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель: наслідки атаки
Херсон: Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, де спали люди. Є жертви
Херсон: Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, де спали люди. Є жертви
Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)
Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
Масована атака на Україну, зустріч Зеленського з Шольцом: головне за ніч
Масована атака на Україну, зустріч Зеленського з Шольцом: головне за ніч
У Рівному є прильоти: частина міста без світла (оновлено)
У Рівному є прильоти: частина міста без світла (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
60K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
22K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
22K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
18K
Контрнаступ: провал чи успіх?
6782
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту