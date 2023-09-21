Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)

Кількість травмованих зросла до семи

У Черкасах триває рятувальна операція внаслідок удару російських ракет. Під завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

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«Кількість травмованих зросла до семи. Рятувальна операція триватиме до кінця доби», – повідомив Табурець.

Голова МВС Ігор Клименко оприлюднив кадри роботи рятувальників на місці влучання.

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«Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами», – написав Клименко.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури