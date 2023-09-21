Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди
Уламки ракети влучили у будинок
фото: Ігор Табурець/Telegram

У Черкасах триває рятувальна операція

У четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Про це повідомив Ігор Табурець.

«Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури», – написав він у телеграм-каналі.

Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди фото 1
фото: Ігор Табурець/Telegram

Відомо, що пошкоджено будинок через падіння уламків збитої ракети.

Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.

Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди фото 2
фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи.

Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.

Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини і в Рівному. Частина Рівного залишилася без світла.

Теги: вибух росія окупанти Черкаси ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині пролунали вибухи
Сьогодні, 05:41
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Сьогодні, 06:51
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
Сьогодні, 06:01
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Сьогодні, 06:32
Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі
У Криму прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 00:44
Окупанти випустили по Україні групи ракети
Ракетна атака: у Харкові лунають вибухи
Сьогодні, 06:08
Вибухи лунають у багатьох областях України
Вибухи гримлять на Хмельниччині
Сьогодні, 06:21
У Рівному дві години тривала повітряна тривога
У Рівному є прильоти: частина міста без світла (оновлено)
Сьогодні, 07:38

Події в Україні

На Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель: наслідки атаки
На Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель: наслідки атаки
Херсон: Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, де спали люди. Є жертви
Херсон: Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, де спали люди. Є жертви
Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)
Черкаси: під завалами може бути понад 20 людей (відео)
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
Масована атака на Україну, зустріч Зеленського з Шольцом: головне за ніч
Масована атака на Україну, зустріч Зеленського з Шольцом: головне за ніч
У Рівному є прильоти: частина міста без світла (оновлено)
У Рівному є прильоти: частина міста без світла (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
60K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
22K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
22K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
18K
Контрнаступ: провал чи успіх?
6782
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту