Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди
У Черкасах триває рятувальна операція
У четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Про це повідомив Ігор Табурець.
«Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури», – написав він у телеграм-каналі.
Відомо, що пошкоджено будинок через падіння уламків збитої ракети.
Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.
Також у Черкаській області пролунали вибухи.
Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.
Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.
Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини і в Рівному. Частина Рівного залишилася без світла.
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