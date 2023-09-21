Окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди

У Черкасах триває рятувальна операція

У четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Про це повідомив Ігор Табурець.

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«Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури», – написав він у телеграм-каналі.

фото: Ігор Табурець/Telegram

Відомо, що пошкоджено будинок через падіння уламків збитої ракети.

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Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.

фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи.

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Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.

Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини і в Рівному. Частина Рівного залишилася без світла.