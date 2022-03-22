Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення

З Чернігова виїхали більш ніж половина населення

Наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що з міста виїхали більш ніж половина населення. Про це Атрошенко заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Точного підрахунку не ведемо, але – за моїми відчуттями – в місті лишається орієнтовно 130 тисяч людей. До війни було 285. Тож приблизно 150-155 тисяч людей виїхало», – сказав міський голова.

За його словами, наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми.

Атрошенко зазначив, що збройні сили захищають Чернігів по периметру, місто практично оточене з усіх сторін. Якщо на початку бойових дій прослідковувалась хоч якась вибірковість, ворог намагався атакувати насамперед військові об’єкти, то з часом, особливо в останні дні, ведеться навмисний вогонь по житлових масивах.

«Ви знаєте, що були прямі попадання в черги (по воду та хліб), коли одночасно гинули 14 людей, 18 поранених. Тому сьогодні ситуація в місті вкрай складна. Темпи руйнації інфраструктури перевищують можливі темпи її відновлення. …Окраїни міста розбомблені вщент – Бобровиця, Киїнка. У передмісті знищено 60-70% будинків», – сказав Атрошенко.

Місто «закриває« північний шлях на Київ і є стратегічною точкою.

Як повідомлялося, мішенню російських агресорів стала спортивна лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів з біатлону.