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    Події в Україні

    Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення

    З Чернігова виїхали більш ніж половина населення - Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення
    З Чернігова виїхали більш ніж половина населення
    фото з відкритих джерел

    Наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми

    Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що з міста виїхали більш ніж половина населення. Про це Атрошенко заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

    «Точного підрахунку не ведемо, але – за моїми відчуттями – в місті лишається орієнтовно 130 тисяч людей. До війни було 285. Тож приблизно 150-155 тисяч людей виїхало», – сказав міський голова.

    За його словами, наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми.

    Атрошенко зазначив, що збройні сили захищають Чернігів по периметру, місто практично оточене з усіх сторін. Якщо на початку бойових дій прослідковувалась хоч якась вибірковість, ворог намагався атакувати насамперед військові об’єкти, то з часом, особливо в останні дні, ведеться навмисний вогонь по житлових масивах.

    «Ви знаєте, що були прямі попадання в черги (по воду та хліб), коли одночасно гинули 14 людей, 18 поранених. Тому сьогодні ситуація в місті вкрай складна. Темпи руйнації інфраструктури перевищують можливі темпи її відновлення. …Окраїни міста розбомблені вщент – Бобровиця, Киїнка. У передмісті знищено 60-70% будинків», – сказав Атрошенко.

    Місто «закриває« північний шлях на Київ і є стратегічною точкою.

    Як повідомлялося, мішенню російських агресорів стала спортивна лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів з біатлону.

    Читайте також: Ситуація в Чернігові: місто під безупинними обстрілами

    Теги: росія окупанти війна військові Україна Чернігів місто населення окупація Владислав Атрошенко #stoprussia
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    Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення