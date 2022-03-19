Ситуація в Чернігові: місто під безупинними обстрілами

Мер розповів про катастрофічний стан міста

Мер Чернігова закликає владу звернути особливу увагу на місто. Про це сказав в ефірі телемарафону очільник міста Владислав Атрошенко.

«У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних людей. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти до фашистських бомбардувань 1943 року. Опорна лікарня піддалась бомбардуванню, тож медичної допомоги теж немає – люди лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано. Зі Львова або Івано-Франківська, напевно, ситуація бачиться по-іншому, проте для нас у місті час йде не так. Прохання до нашої влади: зверніть на нас увагу», – закликав він.

Нагадаємо, під час авіаудару по Чернігову загинула родина з трьома дітьми (фото, відео).

Також з-під обвалів гуртожитку в Чернігові дістали п’ять тіл, з них три – діти (відео).

Кілька днів тому окупанти розстріляли у Чернігові людей, які стояли в черзі за хлібом.

Читайте також: