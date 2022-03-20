Спортивна лижна база у Чернігові стала мішенню російських агресорів

Жодних військових об'єктів поряд зі спортивним об'єктом немає

Спортивна лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів з біатлону, стала мішенню російських агресорів, – повідомляє Sport.ua.

Після чергового бомбардування головний корпус спортивної бази (яка має статус олімпійської), де в тому числі завжди жили молоді спортсмени, які не мали житла у Чернігові, наразі зруйновано.

Нагадаємо, що мер Чернігова Владислав Атрошенко вчора розповів: «У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних людей. Немає електропостачання, тепла і води, повністю знищена інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти до фашистських бомбардувань 1943 року».

Уночі 20 березня президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до українців. «Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна», – сказав глава держави.