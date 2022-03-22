Через великі втрати РФ припинила планове звільнення прапорщиків і сержантів

РФ переміщує з глибини країни до кордонів України

Росія тисне на Білорусь щодо необхідності вторгнення в Україну

Російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території РФ до кордонів України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах РФ призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

Також військово-політичне керівництво РФ здійснює агресивну пропагандистську діяльність, спрямовану на військовослужбовців збройних сил Білорусі, щодо необхідності військового вторгнення на територію України.

Як повідомлялося, російське видання «Комсомольская правда» опублікувало інформацію про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило.

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