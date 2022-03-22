Готуються до війни: ЄС хоче встановити «потужні» сили швидкого розгортання

Рішення в керівництві блоку пояснили частково повномасштабною агресією Росії проти України

Європейський Союз посилить свою військову та безпекову складову. Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу про схвалення Стратегічного компасу щодо безпекової політики до 2030 року.

«ЄС повинен бути спроможним захистити своїх громадян і докладатися до міжнародного миру та безпеки. Це стало ще більш важливим у час, коли війна повернулася до Європи після невиправданої та неспровокованої російської агресії проти України», – йдеться в заяві.

У Євросоюзі сподіваються, що посилення безпекового потенціалу доповнить можливості НАТО.

Згідно з повідомленням, ЄС планує:

встановити «потужні» Сили швидкого розгортання ЄС кількістю до 5 тисяч військових для «різних видів криз»

бути готовим відрядити 200 повністю споряджених експертів місії Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) протягом 30 днів, у тому числі в «складному середовищі»

здійснювати регулярні навчання на землі та на морі

посилити військову мобільність

посилити військові та цивільні місії СПБО

повністю залучати Європейський фонд миру для підтримки партнерів.

Рішення також передбачає посилення заходів безпеки, в тому числі кібербезпеки.

Також планується посилити співпрацю як із союзниками по НАТО та ООН, так і в двосторонніх форматах, зокрема, зі Сполученими Штатами, Норвегією, Великою Британією, Японією, Північними Балканами, країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що ці ініціативи не означають створення європейської армії: кожна держава-член ЄС матиме власні Збройні сили.

Документ планують подати на затвердження главами держав та урядів на Європейській раді 24 та 25 березня.

Нагадаємо, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

До слова, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.