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    Зеленський назвав «точку для закінчення війни» (відео)

    Зеленський назвав «точку для закінчення війни» (відео)

    Зеленський заявив, що треба знайти компроміс, який буде точкою для закінчення війни

    Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав «точку для закінчення війни». Про це Зеленський заявив в інтерв'ю суспільним мовникам.

    «Є ті чи ті гарантери нашої безпеки. Вони повинні завтра сказати, що вони Україну беруть в НАТО. Або сказати: ми зараз не беремо. Що є правда, і вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росію. Ось і все», – заявив Зеленський.

    Він зазначив, що саме тому треба знайти компроміс, який буде точкою для закінчення війни.

    За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.

    «І нам треба заспокоїтись, сказати, що окей, інші гарантії безпеки. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запропонувати стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами. І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він прийнятний для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантії безпеки, і для Росії, яка не хоче розповсюдження НАТО далі і каже, що у неї з країнами Заходу були такі домовленості. І тому в цьому потрібно знайти компроміс, тому що це буде крапка в закінченні війни», – пояснив президент.

    Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

    Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав «точку для закінчення війни» (відео)