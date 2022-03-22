Зеленський назвав «точку для закінчення війни» (відео)

Зеленський заявив, що треба знайти компроміс, який буде точкою для закінчення війни

Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав «точку для закінчення війни». Про це Зеленський заявив в інтерв'ю суспільним мовникам.

«Є ті чи ті гарантери нашої безпеки. Вони повинні завтра сказати, що вони Україну беруть в НАТО. Або сказати: ми зараз не беремо. Що є правда, і вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росію. Ось і все», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що саме тому треба знайти компроміс, який буде точкою для закінчення війни.

За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.

«І нам треба заспокоїтись, сказати, що окей, інші гарантії безпеки. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запропонувати стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами. І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він прийнятний для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантії безпеки, і для Росії, яка не хоче розповсюдження НАТО далі і каже, що у неї з країнами Заходу були такі домовленості. І тому в цьому потрібно знайти компроміс, тому що це буде крапка в закінченні війни», – пояснив президент.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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