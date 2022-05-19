«Червоний хрест» реєструє всіх евакуйованих захисників «Азовсталі»

«Червоний хрест» відстежує тих, хто потрапив у полон, і допомагає їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями

Представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання

Команда Міжнародного Комітету «Червоного хреста» реєструє усіх військовослужбовців, які залишають завод «Азовсталь», включаючи поранених. Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.

«Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, містить заповнення людиною форми з особистими даними, такими як ім'я, дата народження і найближчий родич. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто потрапив у полон, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями», – йдеться в повідомленні.

У Червоному Хресті підкреслили, що не займаються транспортуванням військовополонених в місця їх утримання.

Згідно з мандатом, наданим «Червоному Хресту» державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.

До слова, американські аналітики розповіли, які плани мають окупанти на Маріуполь та «Азовсталь».