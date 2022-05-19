Ватажок «ДНР» перекидає поліцію з Маріуполя в Донецьк: названо причину

В «ДНР» почалась внутрішня боротьба політичних кланів

Пушилін дав команду радикально зменшити поліцейський корпус в Маріуполі і повернути його до Донецька. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

На думку пана Андрющенка, причин у таких рішень декілька. Одна з них – збільшення кількості бунтів від родичів мобілізованих та незадоволених мешканців багатьох районів Донецька, де відсутня вода понад місяць.

«Друга – суто політична. Як частина внутрішньої боротьби політичних кланів – умовних «нових донецьких» та «маріупольських», – зазначає радник мера.

За словами Андрющенка вимальовується цікава тенденція, адже потрохи стає зрозуміло, хто саме лобіює ідею кадировського контролю за Маріуполем зсередини і власне – чому.

Окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт.

Як раніше повідомлялося, Маріупольська міськрада повідомляє, що бомбардування «Азовсталі» може призвести до повного вимирання Азовського моря.