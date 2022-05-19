Десантники знищили ворожий склад з боєприпасами та багато техніки

Завдяки українським захисникам ворог втратив легкоброньовану техніку

Командир артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України розповів про успішно виконані бойові завдання свого вогневого підрозділу під час ведення бойових дій з російськими окупантами. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські десантні бригади знищили склад з боєприпасами, а також чималу кількість бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Зокрема завдяки українським захисникам ворог втратив легкоброньовану техніку – БМП, БТР та «Тигри». Також автомобільна техніка, яка рухалась колоною, була уражена нашими бійцями.

«Знищували танки ворога, були випадки коли під час стрільби із закритої вогневої позиції були влучення в танк противника, який залишав район зосередження, – розповів командир артилерійського підрозділу.

Він переконаний, що перемога буде за Україною. Адже в це вірять усі захисники, які всіма можливими шляхами – силами та засобами – ведуть Україну до перемоги.

«Кожен військовослужбовець має знати, що він не забутий, що про нього пам’ятають і вдома, і його побратими. Про нього знає весь світ, а весь світ разом з Україною він захищає від агресора», – сказав командир.

Як раніше повідомлялося, артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ. До слова, 17 травня, в районі П’ятихатки та Степанівки на Херсонщині українські військові знищили два ворожих склади боєприпасів.