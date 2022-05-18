Адвокат Ілля Новіков: Росіяни хочуть влаштувати над «азовцями» новий Нюрнберг. Не треба їм підігрувати

«За життя евакуйованих воїнів офіційно відповідають російські держструктури»

Евакуація українських захисників, які тримали оборону Маріуполя під постійними бормбардуваннями, з території заводу «Азовсталь», викликала різні реакції. З одного боку, українські герої залишилися живі, у важкопоранених тепер є шанс вижити. Саме на цьому позитивному моменті наголошує українська влада, яка сподівається обміняти їх на російських військовополонених. З іншого – наші воїни потрапили до рук росіян, які плюють на міжнародне прави та ніколи не виконують обіцяного. У Москві вже зібралися проводити над «нацистами» з полку «Азов» показовий судовий процес.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін прямо заявив, що «нацистські злочинці» не можуть підлягати обміну і мають постати перед судом. А новий голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький хоче скасувати мораторій на смертну кару – саме для «азовців». Слідчий комітет РФ планує допитати евакуйованих українських військових, а російський Мін’юст просить Верховний суд визнати «Азов» терористичною організацією. Тобто все йде до того, що ми можемо побачити «трибунал» над «нацистами», який буде активно висвітлювати російська пропаганда. Як це було з іншими політв’язнями, котрих звинувачували в усіх гріхах – Олегом Сенцовим, Надією Савченко.

Колишній російський адвокат Ілля Новіков, який давно переїхав з Москви до Києва, раніше представляв інтереси багатьох українських політв’язнів: Надії Савченко, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха. У розмові з «Главкомом» він оцінює можливий майбутній судовий процес над «азовцями», пояснює, у яку гру грає Росія, та застерігає Україну у неї втягуватися.

Ви – людина, добре обізнана у російській юриспруденції. Наскільки реальним вважаєте цей показовий процес? І наскільки, на вашу думку, у нинішніх російських судах можливе право на захист, змаганням обвинувачів та адвокатів? Ви ж захищали Савченко, розуміючи, що вирок їй буде винесений не у суді.

Саме через те, що у Росії не існує правосуддя, це було би відбілюванням росіян, якби я коментував ситуацію з юридичної точки зору. Ніхто не вірить, що будуть дотримуватися якихось законів чи правил.

Взагалі не треба, аби цю ситуацію, зокрема, на Заході, сприймали як таку, що має юридичний вимір. Не треба цитувати російське законодавство та пригадувати приклади інших справ – навіть Савченко, тому що тоді була інша ситуація. Треба наполягати на тому, що Росія не має права поводитись з цими людьми як з військовими або, як вони кажуть, «нацистськими злочинцями».

Кожна заява такого змісту від офіційного російського представника повинна мати наслідки для тих, хто бере у цьому участь. Наприклад, для російських депутатів, які вимагають повернути смертну кару (для бійців «Азова» – «Главком»).

Вимоги ухвалити закон, що унеможливлює обмін полоненими, є особистим піаром депутатів Держдуми як «патріотів та державників». Бо обмін завжди був питанням, яке вирішувалося в Адміністрації президента і особисто Путіним.

Якщо судовий процес над «азовцями» таки відбудеться, він буде відкритим чи закритим? Суд над Савченко дуже активно висвітлювався у Росії. Вона ледь не зіркою російського телебачення стала.

Поки що процес щодо «Азова» навіть не анонсували. До цієї війни подібні процеси, у кожному випадку, тривали понад рік, бо термін слідства у Росії обмежується 18 місяцями. І більша частина цього максимального терміну використовувалася. Зараз вони, може, його й прискорять, якщо дійсно готують такий процес.

Якщо він запланований як показовий, то має бути відкритим, бо інакше не буде ефекту. Але можуть бути й інші варіанти. І я не впевнений, що про цей навіть ще не оголошений процес треба говорити у таких термінах. Люди опинилися у полоні, до якого вони потрапили, коли їх знімали на камеру. Це означає, що за життя і здоров’я кожного з них офіційно відповідають російські державні структури. Будь-які спроби їх катувати та поводитися з порушенням міжнародних принципів, означатимуть особисту відповідальність кожного російського посадовця, що візьме у цьому участь.

Як українських військових евакуйовували з «Азовсталі»

Враховуючи пропагандистський характер цієї історії у Росії, чи визветься хтось з відомих російських адвокатів захищати «азовців», не побоюючись, що його запишуть в «націонал-прєдатєлі»?

На першому етапі слідства обов’язково буде державний адвокат. Зараз у цих людей просто нема зв’язку з зовнішнім святом – ані з родиною, ані з державними консулами. Не можу сказати, що кожен призначений державний адвокат буде працювати як своєрідний додатковий прокурор. Бувають адвокати, які дуже сумлінно ставляться до своїх обов’язків.

Але, якщо це все затягнеться і не буде колапсу Росії, на який ми всі сподіваємось, може виникнути ситуація, коли адвокатів буде залучено за вибором родин чи українських представників. Хоча я не впевнений, що росіяни таке допустять. Тому міркувати щодо залучення адвокатів та захисту взагалі, на мою думку, дуже не на часі.

Зараз треба дати чітко зрозуміти, що не залишиться без відповідної реакції будь-яке порушення щодо цих людей і тих, кого захопили у полон в інший час. Аби не вийшло так, як з деякими нашими ув’язненими, наприклад, Валентином Виговським, який сидить у Росії з 2014 року і про якого вже майже всі забули. У гарячій фазі війни, у яку ми вже увійшли, відкривається багато можливостей для обміну і це треба використовувати. Не хочу підштовхувати під руку тих, хто цим обміном займається, але якщо ми витратимо час на тактику захисту і всілякі юридичні штучки, це не буде ефективним. Росіяни не відчувають, що вони обмежені власним законодавством – вони його порушують кожного разу, коли їм це зручно.

Повторюся: якщо ми про це будемо говорити в юридичному полі, то це буде тільки їм на руку. Росіяни хочуть показати, що у них там Нюрнберг, який вони, мабуть, спочатку у Києві хотіли організувати. Не треба їм підігрувати і давати таку можливість.

На чому росіяни можуть будувати свої звинувачення щодо захисників Маріуполя?

Та на чому захочуть – вбивства, порушення законів війни. Бо вони необмежені нічим.

Евакуація захісників Маріуполя (фото: novoeizdanie.com)

Чим судові процеси щодо Сенцова, Карпюка, Савченко та інших українських політв’язнів суттєво відрізняються від цього можливого процесу?

Ті судові процеси відбувалися в умовах замороженої війни. Як воно буде зараз – ми не знаємо. Не треба вважати, що якщо росіяни кажуть, що судитимуть «азовців», то так це і станеться. Війна вже йде не за їхнім сценарієм, а якщо далі ситуація для них буде погіршуватись, може, ніякого процесу взагалі не буде.

Наскільки вірогідним є варіант, що «азовців» у Росії визнають винними, а потім обміняють на російських військовополонених?

Так може статися, але це буде не найкращий для нас варіант

Павло Вуєць, «Главком»