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    Британія запроваджує нові санкції проти російських авіакомпаній

    Нові санкції не дозволить Росії заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів - Британія запроваджує нові санкції проти російських авіакомпаній
    Нові санкції не дозволить Росії заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів
    фото: dw.com

    Російські авіаперевізники не зможуть продавати свої не використані посадочні місця в аеропортах Великобританії.

    Уряд Великобританія посилює економічні санкції проти Росії через війну в Україні. У четвер, 19 травня, Британія оголосила про нові економічні санкції проти російського авіаційного сектора, повідомляє британський уряд.

    Відзначається, що у список потрапили державний «Аерофлот», а також компанії «Уральські авіалінії» і «Росія».

    Тепер російські авіаперевізники не зможуть продавати свої не використані посадочні місця в аеропортах Великобританії. Це не дозволить Росії заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів.

    «Поки Путін продовжує свій варварський напад на Україну, ми будемо продовжувати атакувати російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми подбаємо про те, щоб вони не могли перевести в готівку свої вигідні посадочні місця в наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну: ми не зупинимося, поки Україна не переможе», - заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.

    Нагадаємо, Китай різко скоротив експорт електроніки до Росії. Як повідомлялося, міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки не планує продовжувати дію генеральної ліцензії, якою Росія захищається від дефолту.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія запроваджує нові санкції проти російських авіакомпаній