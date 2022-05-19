Американські аналітики розповіли, які плани мають окупанти на Маріуполь та «Азовсталь»

Металургійний завод «Азовсталь» був основним елементом економіки Маріуполя до війни

Окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт. Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW) за 18 травня.

Очільник так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупаційна влада хоче зрівняти «Азовсталь» із землею після того, як захопить завод.

Металургійний завод «Азовсталь» був основним елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. Було 10 000 робочих місць, пов’язаних з виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень і податків, які він генерував, зазначають в Інституті.

Пушилін заявив, що «ДНР» має намір перебудувати Маріуполь, щоб бути «курортним містом», визнавши при цьому, що 60% споруд в Маріуполі були зруйновані до такої міри, що їх неможливо відновити. «Оголошений план перетворення Маріуполя на центр туризму та відпочинку після повного руйнування великого центру економічної діяльності в Маріуполі свідчить про шкоду, яку російські війська завдали собі внаслідок знищення Маріуполя. Росії не потрібне ще одне курортне місто на Чорному морі. Потрібна така тверда валюта, яку згенерував такий завод, як «Азовсталь». Це оголошення уособлює такі піррові перемоги, які російські сили здобули в Україні, до такої міри, що вони взагалі здобули перемоги», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Маріупольська міськрада повідомляє, що бомбардування «Азовсталі» може призвести до повного вимирання Азовського моря.