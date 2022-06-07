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    Події в Україні

    Чи буде повернення до меж 24 лютого перемогою для України? Позиція президента

    Зеленський назвав перемогою повну деокупацію України, а вихід на межі 24 лютого стануть лише тимчасовим, хоч і великим, успіхом - Чи буде повернення до меж 24 лютого перемогою для України? Позиція президента
    Зеленський назвав перемогою повну деокупацію України, а вихід на межі 24 лютого стануть лише тимчасовим, хоч і великим, успіхом
    фото: president.gov.ua

    Україна воює за повну деокупацію усієї своєї території

    Збройні сили України не будуть зупинятися на адміністративних кордонах Криму та лінії розмежування ОРДЛО. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю виданню Financial Times.

    Відповідаючи на питання про те, що саме для нього буде перемогою України у нинішній війні, Зеленський зазначив – це незалежність та територіальна цілісність країни. «Український народ заслужив на це», – наголосив глава держави.

    Разом з тим, Володимир Зеленський назвав великою перемогою вихід Збройних сил України на ті межі, які контролювала України станом на ранок 24 лютого. Це, за словами президента, буде велика перемога – але тимчасова.

    «Саме тимчасова, бо повинна бути повна деокупація України», – запевнив глава держави.

    Нагадаємо, що на початку квітня, під час інтерв’ю представникам українських ЗМІ, Володимир Зеленський заявив, що вважає великою перемогою вихід України на позиції, займані ЗСУ на початок повномасштабної війни.

    За місяць, у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal президент наголосив, що країна буде вважати перемогою у війні проти Росії витіснення окупаційних військ у їх положення до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого півострову Крим.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Чи буде повернення до меж 24 лютого перемогою для України? Позиція президента