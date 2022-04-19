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    Події в Україні

    Що Путін оголосить своєю перемогою на Донбасі: пояснення генерала США

    Ті рубежі, на яких рашистські війська зазнають остаточної поразки, Путін і оголосить своєю перемогою - Що Путін оголосить своєю перемогою на Донбасі: пояснення генерала США
    Ті рубежі, на яких рашистські війська зазнають остаточної поразки, Путін і оголосить своєю перемогою
    Фото: Генштаб ЗСУ

    Російська армія воює в Україні так, наче вона з 19 століття чи Другої світової війни

    Росія не зможе досягти серйозної перемоги у війні на території України. Про це бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфера при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, який спеціалізується на російсько-українській війні, заявив у інтерв’ю ТСН.

    За словами Раяна, рашистські окупанти планують захопити усю територію Донецької і Луганської областей. «Вони навіть хочуть захопити більше території до Харкова та річки Дніпро. Але вони цього не отримають, бо Україна, здається, здатна цьому запобігти», – упевнений бригадний генерал США.

    Тому, прогнозує Кевін Раян, Путін оголосить перемогою Росії той момент, після якого армія країни-агресора більше не зможе захоплювати нові території. Втім, зазначив експерт, такий підсумок війни стане однозначною поразкою російської армії.

    Також на Росією чекають довгі роки відновлення та відбудови своїх Збройних сил і, що більш важливо, «виправлення проблеми, які проявилися під час цієї війни». Усе, що росіяни робили під час вторгнення в Україну, вони робили погано, упевнений Раян.

    Бригадний генерал США так оцінив дії двох армій-учасниць війни:

    • українська воювала як сучасна західна армія;
    • російська виглядала як армія 19 століття чи Другої світової війни.

    Нагадаємо, що Росія у кінці березня, після невдачі на півночі України, оголосила «нову мету» війни – мовляв, штурм Києва і Харкова вони й не планували, головне завдання окупаційного контингенту це лише звільнення Донбасу.

    Можливою причиною такої зміни «завдання» стало те, що Росія під час першого місяця війни втратила майже половину усіх батальйонно-тактичних груп, які були створені спеціально для вторгнення до України.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Що Путін оголосить своєю перемогою на Донбасі: пояснення генерала США