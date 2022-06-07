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  4. Президент розповів, як прискорити перемогу (відеозвернення)
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    Політика

    Президент розповів, як прискорити перемогу (відеозвернення)

    &laquo;Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби&raquo; - Президент розповів, як прискорити перемогу (відеозвернення)
    «Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби»
    фото: Офіс президента

    Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну

    Президент України Володимир Зеленський увечері 6 червня виступив із традиційним відеозверненням до нації.

    Глава держави сказав, що щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається.

    «Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, президент дав пресконференцію (відео).

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна речі окупація #stoprussia
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    Президент розповів, як прискорити перемогу (відеозвернення)