Президент розповів, як прискорити перемогу (відеозвернення)

Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський увечері 6 червня виступив із традиційним відеозверненням до нації.

Глава держави сказав, що щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається.

«Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент дав пресконференцію (відео).