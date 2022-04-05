Зеленський розповів, як він бачить перемогу у війні

Президент говорив про Маріуполь, перемовини з РФ та воєнні злочини рашистів

Найголовніші тези сьогоднішнього спілкування глави держави з журналістами

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня поспілкувався із представниками українських ЗМІ.

Головні тези інтерв’ю:

Поки ми не отримали перелік країн, які 100% готові вступитися за нас. Чекаємо на зустріч з ймовірними гарантерами найближчим часом.

Російська армія може знову атакувати Україну, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Тож до цього треба бути готовими.

«Якщо війська Росії відійдуть хоча б до кордонів 24 лютого – це також буде перемога. Я так вважаю. Відбити повномасштабну війну, яка почалась 24 лютого, це перемога», – Зеленський.

«Ми домовились з Туреччиною, вона готова вивезти поранених і загиблих захисників кораблями з Бердянська», – про маріупольських воїнів.

Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму.

«Будемо шукати всіх цих людей», – Зеленський про нелюдів, які чинили звірства на Київщині.

«10-15 років для Криму і 10 -15%, що Росія погодиться», – Зеленський про питання окупованого півострова.

Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося – і не станеться.

«Може так статися, що й не буде зустрічі», – Зеленський про перемовини з Росією.

Не втратити суверенітет держави.

«Хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей».

Не може бути розмов і про те, що ми дамо називати Крим чиєюсь територією. Це наша українська територія. Хіба що може бути відтермінування цього процесу.

Донбас – це Україна.

«Про тимчасово окуповані території навіть не говорю. Росія визнала ОРДЛО, ми також повинні знайти вихід з цієї ситуації, бо це українські території. Це одна з принципових речей, і я вважаю, що це буде найскладніша історія».

Також Зеленський пояснив, чому проти силового повернення окупованого Донбасу.

А ще він наголосив, що Україна буде шукати злочинців, які катували людей на Київщині.

На думку президента, Росія зробила кроки назад, бо зрозуміла, що ми не погодимось на ультиматуми.

Як повідомив глава держави, Україна готова вступити до НАТО хоч завтра.

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