Чи можливий новий наступ на Харків: роз’яснення голови ОВА

Харків постійно перебуває під обстрілами, але загрози повномасштабного наступу місцева влада не бачить

Організована евакуація з Харкова зараз не потрібна

Рашистські війська зараз не мають ресурсів для повномасштабного наступу на Харків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив у інтерв’ю «РБК-Україна».

Місцева влада готова до можливого повторного наступу окупантів на Харків та спроб оточити місто. «Ми це розуміємо та щодня працюємо над тим, щоб зміцнювати наші оборонні позиції як у місті Харкові, так і в усіх інших населених пунктах, які зараз перебувають під нашим контролем», – запевнив Синєгубов.

Але, при цьому, за словами військового губернатора, зараз рашисти не мають стільки військ на харківському напрямку, щоб говорити про реальну загрозу повномасштабної атаки.

«Що буде через тиждень – моніторимо та контролюємо обстановку», – пояснив голова Харківської ОВА.

Зважаючи на відсутність прямої загрози, Синєгубов не бачить підстав для масової організованої евакуації мешканців Харкова.

«Підстави – це небезпека вторгнення ворога до міста Харкова або окупація міста. Нинішня воєнна обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності в нас зараз немає», – пояснив губернатор.

Втім, Олег Синєгубов наголосив, що зберігається небезпека обстрілів, тому на околицях міста перебувати досі небезпечно.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста.

У ніч на 30 червня, за інформацією місцевих жителів, кілька ракет прилетіло до Харкова з боку російського Бєлгорода.

Схожою була ситуація і у ніч на 1 липня.