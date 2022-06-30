У Харкові пролунало декілька вибухів (відео)
У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів
У Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.
З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.
У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів. Але наразі інформація не підтверджена.
За даними ЗМІ, в ніч на 30 червня харків'яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода.
Окрім цього люди чули низку вибухів. Зокрема,:
- було шість вибухів;
- з них два за звуком – у межах міста;
- ще чотири – відаленно.
Нагадаємо, пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста.