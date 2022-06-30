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    Новини

    У Харкові пролунало декілька вибухів (відео)

    У Харкові пролунало декілька вибухів (відео)

    У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів

    У Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

    У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів. Але наразі інформація не підтверджена.

    За даними ЗМІ, в ніч на 30 червня харків'яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода.

    Окрім цього люди чули низку вибухів. Зокрема,:

    • було шість вибухів;
    • з них два за звуком – у межах міста;
    • ще чотири – відаленно.

    Нагадаємо, пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові пролунало декілька вибухів (відео)