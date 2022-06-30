У Харкові пролунало декілька вибухів (відео)

У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів

У Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

У соцмережах харків’яни пишуть про щонайменше шість прильотів та п’ять вибухів. Але наразі інформація не підтверджена.

За даними ЗМІ, в ніч на 30 червня харків'яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода.

Окрім цього люди чули низку вибухів. Зокрема,:

було шість вибухів;

з них два за звуком – у межах міста;

ще чотири – відаленно.

Нагадаємо, пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста.