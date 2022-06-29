Росіян обстріляли Харків, виникла пожежа

Очевидці повідомляють про два вибухи

Пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста. Про це повідомляє «Суспільне».

За даними видання, пожежа розпочалася після того, як було чути другий вибух у місті.

Повітряну тривогу в області оголосили о 22:56. За якийсь час в обласному центрі почули два звуки ракетних вибухів.

Очевидці повідомляли про вибухи приблизно в проміжку 22:50 - 23:05.

Близько 23:45 військова адміністрація скасувала сигнали повітряної тривоги й загрози артилерійського обстрілу в Харкові. Наразі офіційної інформації про наслідки ударів немає.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Криворізький район. Також російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.