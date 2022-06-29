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    Події в Україні

    Росіян обстріляли Харків, виникла пожежа

    Росіян обстріляли Харків, виникла пожежа
    фото з відкритих джерел

    Очевидці повідомляють про два вибухи

    Пізно ввечері, 28 червня, рашисти атакували ракетами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в південній частині міста. Про це повідомляє «Суспільне».

    За даними видання, пожежа розпочалася після того, як було чути другий вибух у місті.

    Повітряну тривогу в області оголосили о 22:56. За якийсь час в обласному центрі почули два звуки ракетних вибухів.

    Очевидці повідомляли про вибухи приблизно в проміжку 22:50 - 23:05.

    Близько 23:45 військова адміністрація скасувала сигнали повітряної тривоги й загрози артилерійського обстрілу в Харкові. Наразі офіційної інформації про наслідки ударів немає.

    Нагадаємо, окупанти обстрілюють Криворізький район. Також російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

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    Теги: Харків пожежа вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіян обстріляли Харків, виникла пожежа