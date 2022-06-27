Обстріл Харкова: загинули п’ятеро осіб, серед поранених є діти

Російські окупанти влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі

Внаслідок обстрілів жителі Харкова отримали вибухові травми

Кількість жертв сьогоднішніх обстрілів Харкова зросла: п’ять людей загинули, 22 отримали поранення, з них – п’ятеро дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Всі загиблі і постраждалі – мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках.

«Стан поранених тяжкий та середній, внаслідок обстрілів жителі отримали вибухові травми, осколкові поранення. Харківські медики працюють у посиленому режимі та надають всю необхідну допомогу», – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, 27 червня окупанти обстріляли район Північна Салтівка у Харкові. Росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі. Раніше повідомлялося, що загинули четверо жителів міста.

Також російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр,

За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинули 11 осіб.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

Читайте також: