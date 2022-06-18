Радник Єрмака заявив про загрозу для Харкова

Арестович закликав місцевих жителів бути обережними та розуміти, що Харків знову став прифронтовим містом

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загрозу для Харкова, сказавши, що російські окупанти не зможуть захопити місто, проте ворожі обстріли продовжаться. Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником, юристом Марком Фейгіним 18 червня.

«Існує абсолютно реальна загроза для Харкова. Там у Бєлгородській області на кордоні зібрана така пристойна збірна солянка російська – десь штук 5-7 БТГ, які за умови введення на напрямку, можуть принести Харкову великі неприємності. Вони не візьмуть місто, відразу кажу, але просунуться ближче до Харкова. Але поставити його під загрозу масованих ударів артилерією польовою вони можуть», – розповів Арестович.

Він зазначив, що Харків знову став прифронтовим містом.

«По Харкову б’ють польовою артилерією і ця ситуація може ще погіршитися. Харків’янам це треба враховувати», – застеріг радник керівника ОП.

Він запевнив, що вище військово-політичне керівництво про це все знає та вживає відповідних заходів, проте «війна – це війна і кожен снаряд не спіймаєш».

Арестович також закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Водночас він запевнив, що Україні вистачить сил захистити Харків.

«Харків не візьмуть – це залізно, тут можна не хвилюватися. Інша річ – що битимуть по Харкову ще певний час і це доставить велику кількість неприємностей, якщо неприємностями можна назвати загибель мирних жителів, втрати», – сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, рашисти 18 червня завдали удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід.

Вибухи пролунали близько 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. Тут сапери знайшли залишки теплової пастки.

Також у результаті ворожого обстрілу Харкова увечері 17 червня сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку в Київському районі міста.

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.