Росія планує навчити білоруських льотчиків керувати літаками з ядерною зброєю

РФ готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною

Путін та Лукашенко домовилися про спільне виробництво нової військової техніки

Російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко, 19 грудня, в Мінську обговорили спільне виробництво нової військової техніки та підготовку білоруських військових льотчиків росіянами. Про це розповів президент Росії Володимир Путін під час пресконференції.

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«Білоруських військових льотчиків планують навчити управляти літаками, на які встановлені ракети зі спеціальною бойовою частиною», – розповів Путін.

Російський президент не уточнив, про яку саме бойову частину йде мова, але ймовірно він говорив про ядерне озброєння, яке можуть переносити модернізовані білоруські літаки.

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Також російський диктатор додав, що посилиться і поточна військова співпраця між Росією та Білоруссю. Зокрема, єдина система ППО, робота військової промисловості, спільні навчання, та інші параметри «єдиного оборонного простору».

«Домовилися й надалі спільно вживати всіх необхідних заходів для надійного забезпечення безпеки двох наших країн. Приділяти пріоритетну увагу підготовці військ, підвищенню їхньої боєготовності, боєздатності та продовжувати практику регулярних спільних навчань та інших заходів оперативної та бойової підготовки. Здійснювати взаємні поставки затребуваних озброєнь і разом займатися виробництвом нової військової техніки», – додав Путін

Нагадаємо, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська.

Відомо, що Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.