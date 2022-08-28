Чим загрожує Україні збільшення російської армії: відповідь британської розвідки

Росія уже втратила десятки тисяч військових і набирає дуже мало нових контрактників

Чисельність збройних сил РФ за наказом Путіна зросте на 140 тис.

Збільшення чисельності Збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. навряд чи принесе суттєвий прогрес Росії в Україні, вважають аналітики міністерства оборони Великої Британії.

Основною причиною несуттєвості цих змін в британській розвідці вважають те, що Росія уже втратила десятки тисяч військових, набирає дуже мало нових контрактників, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії.

При цьому поки що незрозуміло, чи намагатиметься Росія збільшити чисельність війська за рахунок найму більшої кількості солдатів-контрактників-добровольців, чи за рахунок збільшення річних планових показників для призову.

«У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні», – вказують аналітики.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць».

Паніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.