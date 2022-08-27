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Стан здоров’я Путіна складний. Розвідка розкрила, як це вплине на хід війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стан здоров’я Путіна складний. Розвідка розкрила, як це вплине на хід війни
У РФ приховується інформація про стан здоров'я Путіна
фото з відкритих джерел

Розвідка розповіла про діагноз Путіна

Хазяїн Кремля, російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо», – сказав він.

Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я Путіна приховується.

«Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: «Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати доти, поки не зроблю того, про що мрію». У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення», – підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий, але його діагноз – не смертельний.

Раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

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Теги: путін Україна росія окупанти війна розвідка

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