Стан здоров’я Путіна складний. Розвідка розкрила, як це вплине на хід війни

Розвідка розповіла про діагноз Путіна

Хазяїн Кремля, російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо», – сказав він.

Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я Путіна приховується.

«Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: «Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати доти, поки не зроблю того, про що мрію». У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення», – підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий, але його діагноз – не смертельний.

Раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.