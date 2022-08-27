Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію

Росія знову ж таки демонструє західним країнам готовність до можливого збройного конфлікту

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій в ефірі телемарафону.

За словами Скібіцького, цим указом в РФ намагаються вирішити одразу декілька питань. Швидко збільшити кількість військовослужбовців. «Але за нашими оцінками, це відбудеться насамперед шляхом збільшення чисельності військовозобов'язаних», – зазначив представник ГУР.

Також вони збільшать кількість строковиків, то це дозволить розширити вербувальну базу для заключення контрактів. «Згідно із заявами Путіна, в Україні воюють лише контрактники, але ми знаємо що строковики знаходяться в БТГ, які розміщені поблизу нашого кордону, на території РФ», – звернув увагу Скібіцький.

Але найголовніше – Росія знову ж таки демонструє західним країнам готовність до можливого збройного конфлікту. «Оскільки мільйон військовослужбовців в армії – це доволі така потужна цифра, про яку говорять Путін і його оточення», – пояснив Скібіцький.

Також у розвідці повідомили, скільки зараз воює росіян в Україні. За даними представника ГУР, якщо говорити про сухопутний і повітряний компонент, який воює проти нашої держави – це близько 160 000 військовослужбовців.

«І це я не враховую Росгвардію, яка теж бере участь у бойових діях та забезпечує окупаційний режим на захоплених територіях», – зазначив він.

За словами Скібіцького, підсилення армії не допоможе Росії. «Мабуть, все ж таки ні».

«Час спливає. Бліцкригу вони не отримали. Моральний стан їх військових, які зараз ведуть бойові дії знижується, добровольців вступити до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, пішла паніка і серед місцевого населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так йти служити, а тим паче йти на війну», - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Раніше розвідка повідомила, що загрози нового наземного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається. Але територія цієї країни несе для Україну небезпеку через авіа- та ракетні удари.