Противник визначився з напрямками основних зусиль – Арестович

Сьогодні вночі була знищена значна кількість техніки і живої сили противника в Херсонській області, повідомив Арестович

Стратегічні російські літаки вдарили по Яворову з акваторії Чорного моря крилатими ракетами

Противник зосереджений на наступі на українські сили оборони в зоні ООС, але ми стримуємо його та наносимо потужних ударів у відповідь. Така ситуація станом на ранок 13 березня, повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Головне з брифінгу:

Сьогодні вночі була знищена значна кількість техніки і живої сили противника в Херсонській області.

Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина.

Переважно на Півночі і в районі Харкова противник зупинений і зараз здійснює перегрупування, підтягування сил, активних бойових дій у теперішній час не проводить.

Наші війська наносили нічні удари по противнику – артилерійські і авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема у районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами.

Зараз обстановку з’ясовують, можливі втрати наших військ або цивільних осіб будуть надані пізніше.

Арестович також додав, що здійснюються дипломатичні та гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців із оточених міст.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб напасти на Одесу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Також російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого 13 березня загинули девятеро людей.