Розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку

Запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних

Російські загарбники будуть продовжувати атакувати ракетами Україну.. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня. Про це повідомив представник пресслужби розвідки Міноборои Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак – «Главком») – це приблизно плюс/мінус тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару», – розповів Юсов.

Зазначається, що у ворога є багато ракет із систем С-300.

«Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати», – додав представник розвідки.

Юсов зазначив, що Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО.

«Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна норма і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ», – додав Юсов.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.