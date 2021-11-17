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    Події в Україні

    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок

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    Дружина президента розповіла про домашню жорстокість - Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Дружина президента розповіла про домашню жорстокість
    фото Олена Зеленська/Instagram

    Зеленська: «Домашня жорстокість – це сімейна справа, і скаржитися соромно, треба йти на компроміси»

    Перша леді країни Олена Зеленська співчутливо розповіла про нерівні права чоловіків та жінок в Україні. Зокрема, Зеленська описала життя середньостатистичної українки, яка будує кар’єру, займається побутом та виховує дітей, маючи під боком чоловіка-ледаря. Про нелегку долю жінок Зеленська поміркувала на сторінці в Instagram після засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Клубі Кабінету Міністрів.

    «Я хочу розповісти про одну жінку. Видатна вона чи ні – вирішувати вам. Їй приблизно 40 років, і в неї є дитина шкільного віку. Щоранку вона прокидається, годує родину, збирає та відводить дитину до школи сама, адже чоловікові хронічно ніколи. На роботі вона важливий, але пересічний працівник і давно не мала підвищення. Її керівник, звісно, – чоловік. Чесно кажучи, вона могла б справлятися не гірше за нього, але зазвичай на таку посаду беруть чоловіків, а не жінок. До речі, отримує вона майже на 20% менше за колег-чоловіків – традиція така. Ввечері забирає дитину з гуртків та перевіряє уроки, адже вважається, що виховання – це справа матері. Справа батька – бути поруч, навіть якщо він ображає.

    Домашня жорстокість – це сімейна справа, і скаржитися соромно, треба йти на компроміси.

    Наша героїня – середньостатистична українка: має лише 30-відсоткову вірогідність стати керівником, належить до 67% жінок, які зазнали насильства, але, як і кожна четверта, соромиться навіть говорити про це, бо ж «мама й бабуся терпіли».

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    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок
    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок

    Для мене ця людина – видатна особистість. На щастя, так вважаю не лише я», – написала Зеленська.

    До слова, для зустрічі Зеленська знову обрала костюм у коричневих відтінках та поєднала його з бежевою блузкою.

    Нагадаємо, новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі.

    Раніше Олена Зеленська зустрілася із представниками управління освіти Сан-Франциско

    Теги: права людини жінка чоловік гендер Олена Зеленська перша леді
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    Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок