Чоловік-ледар та низька зарплата. Зеленська розповіла про життя більшості українок

Зеленська: «Домашня жорстокість – це сімейна справа, і скаржитися соромно, треба йти на компроміси»

Перша леді країни Олена Зеленська співчутливо розповіла про нерівні права чоловіків та жінок в Україні. Зокрема, Зеленська описала життя середньостатистичної українки, яка будує кар’єру, займається побутом та виховує дітей, маючи під боком чоловіка-ледаря. Про нелегку долю жінок Зеленська поміркувала на сторінці в Instagram після засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Клубі Кабінету Міністрів.

«Я хочу розповісти про одну жінку. Видатна вона чи ні – вирішувати вам. Їй приблизно 40 років, і в неї є дитина шкільного віку. Щоранку вона прокидається, годує родину, збирає та відводить дитину до школи сама, адже чоловікові хронічно ніколи. На роботі вона важливий, але пересічний працівник і давно не мала підвищення. Її керівник, звісно, – чоловік. Чесно кажучи, вона могла б справлятися не гірше за нього, але зазвичай на таку посаду беруть чоловіків, а не жінок. До речі, отримує вона майже на 20% менше за колег-чоловіків – традиція така. Ввечері забирає дитину з гуртків та перевіряє уроки, адже вважається, що виховання – це справа матері. Справа батька – бути поруч, навіть якщо він ображає.

Домашня жорстокість – це сімейна справа, і скаржитися соромно, треба йти на компроміси.

Наша героїня – середньостатистична українка: має лише 30-відсоткову вірогідність стати керівником, належить до 67% жінок, які зазнали насильства, але, як і кожна четверта, соромиться навіть говорити про це, бо ж «мама й бабуся терпіли».

Для мене ця людина – видатна особистість. На щастя, так вважаю не лише я», – написала Зеленська.

До слова, для зустрічі Зеленська знову обрала костюм у коричневих відтінках та поєднала його з бежевою блузкою.

Нагадаємо, новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі.

Раніше Олена Зеленська зустрілася із представниками управління освіти Сан-Франциско