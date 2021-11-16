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    Жінка поборола ВІЛ без медикаментів: деталі історії

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    Аргентинка хворіла на ВІЛ протягом восьми років - Жінка поборола ВІЛ без медикаментів: деталі історії
    Аргентинка хворіла на ВІЛ протягом восьми років
    фото з відкритих джерел

    Це другий випадок в історії, коли імунна система людини змогла самостійно впоратися із хворобою

    Аргентинка з міста Есперанса, якій вісім років тому поставили діагноз ВІЛ, вилікувалася від нього природним шляхом без ліків. Про це повідомляє Daily Mail.

    30-річна жінка дізналася про свій діагноз у 2013 році. Протягом перших восьми років вона страждала на ВІЛ і не отримувала жодних ліків, крім пів року, коли була вагітна. Медики прописали препарати, боячись, що хвороба перейде немовляті. Як уточнили експерти, це другий випадок, коли імунна система людини змогла самостійно впоратися із ВІЛ. Аналогічний прецедент був зареєстрований 2020 року в США – 67-річна Лорін Вілленберг «вилікувалась» від ВІЛ без терапії.

    Нагадаємо, група науковців з Національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування Японії провела успішні випробування вакцини від ВІЛ на макаках-крабоїдах.

    До слова, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

    Раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.

    Теги: США ВІЛ/СНІД жінка Аргентина вірус
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    Жінка поборола ВІЛ без медикаментів: деталі історії